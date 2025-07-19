Okan Buruk çileden çıktı! Galatasaray'da büyük kriz

Kaynak: Takvim
Okan Buruk çileden çıktı! Galatasaray'da büyük kriz

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, Victor Nelsson'un geleceği hala belirsizliğini koruyor. Takımda mutsuz olduğu bilinen yıldız savunmacı, Okan Buruk'u adeta deliye döndürdü. İşte detaylar...

Galatasaray'da yeni sezonda takımda düşünülmeyen Victor Nelsson şu ana kadar hazırlık kampındaki performansıyla da sınıfta kaldı. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Okan Buruk yıldız ismin üstünü bir kez daha çizdi.

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OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Danimarkalı stoperin disiplinsiz hareketleriyle de teknik direktör Okan Buruk'un tepkisini çektiği belirtildi.

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Nelsson'un sürekli tesislerde üzerinde İngilizce olarak "Bu iş yerinde çalışmak istemiyorum" yazılı bir şapkayla gezdiği ve bu şekilde teknik heyete mesaj gönderdiği kaydedildi.

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