Okan Buruk çileden çıktı! Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray'da yeni sezonda takımda düşünülmeyen Victor Nelsson şu ana kadar hazırlık kampındaki performansıyla da sınıfta kaldı. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Okan Buruk yıldız ismin üstünü bir kez daha çizdi.

Eski Galatasaraylı için harekete geçti! Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Danimarkalı stoperin disiplinsiz hareketleriyle de teknik direktör Okan Buruk'un tepkisini çektiği belirtildi.

Süper Lig devi Ligue 1'in flaş ismi için görüşmelere başladı!

Nelsson'un sürekli tesislerde üzerinde İngilizce olarak "Bu iş yerinde çalışmak istemiyorum" yazılı bir şapkayla gezdiği ve bu şekilde teknik heyete mesaj gönderdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı

Edin Visca'nın yeni adresi netleşiyor!

Victor Osimhen'in alternatifini buldular!