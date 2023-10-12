Selçuk İnan Konyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor

BeIN Sports'un haberine göre; Osman Özköylü ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren İstanbul ekibi, Selçuk İnan ile el sıkıştı.

Bir pürüz çıkmaması halinde tarafların kısa sürede resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Bir süre Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan İnan, geçen sezon Kasımpaşa'nın başında 13 resmi maçta görev almıştı.