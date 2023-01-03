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Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:44
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Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: 
''Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde boş bulunan kadroya, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" veya "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" ölçütlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 20 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni ve genel açıklamalar Üniversitemiz web sayfası (www.selcuk.edu.tr) Genel Duyurular'da mevcuttur.

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