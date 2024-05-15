Selde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Brezilya'da gerçekleşen sel felaketinde evde mahsur kalan köpek, kurtarma ekiplerini görünce kırık pencereden zorla çıkıp yüzerek yanlarına gitti.

Brezilya'da yaşanan sel felaketinin ardından çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sel suları içinde bir evde mahsur kalan köpek, kurtarma ekiplerini görünce yüzerek onlara doğru ilerledi.

Köpeğin bu çaresiz anları, kurtarma ekipleri tarafından kaydedildi ve kısa sürede viral oldu. Evde mahsur kalan köpeğin, kendisini kurtarmaya gelen ekipleri görünce büyük bir sevinçle suya atlayıp yüzerek yanlarına gitmesi, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Sel felaketinin vurduğu bölgede birçok insan ve hayvan zor anlar yaşarken, bu köpeğin kurtarılması, umut verici bir an olarak hafızalarda yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu dokunaklı görüntüler karşısında duygularını paylaşarak kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

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