Selde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Brezilya'da yaşanan sel felaketinin ardından çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sel suları içinde bir evde mahsur kalan köpek, kurtarma ekiplerini görünce yüzerek onlara doğru ilerledi.

Köpeğin bu çaresiz anları, kurtarma ekipleri tarafından kaydedildi ve kısa sürede viral oldu. Evde mahsur kalan köpeğin, kendisini kurtarmaya gelen ekipleri görünce büyük bir sevinçle suya atlayıp yüzerek yanlarına gitmesi, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Sel felaketinin vurduğu bölgede birçok insan ve hayvan zor anlar yaşarken, bu köpeğin kurtarılması, umut verici bir an olarak hafızalarda yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu dokunaklı görüntüler karşısında duygularını paylaşarak kurtarma ekiplerine teşekkür etti.