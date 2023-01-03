Sele kapılan adamın cesedi 13 kilometre uzaklıkta bulundu  

Suudi Arabistan’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu seller devam ediyor. Mekke’de sel sularına aldırış etmeden ilerlemeye çalışan bir kişi, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, sel sularına kapılan adamın cansız bedeninin 13 kilometre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı.
Şiddetli yağışlar dün Medine’de sele neden olmuş, bir kişi sel sularına kapılarak kaybolmuştu. (İHA)
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