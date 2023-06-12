Selim ne demek? Selim isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Selim son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Selim ne demek? Selim isminin anlamı nedir?

Selim ne demek? Selim isminin anlamı nedir?

Selim adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Selim isminin anlamını araştırıyor. Peki, Selim ne demek? Selim isminin anlamı nedir?

SELİM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Selim ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Doğru, dürüst, kusursuz.

- Sonu iyi, tehlikesiz, kötücül olmayan, iyicil (ur veya hastalık).

- Selamete ermiş.

SELİM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Selim ismi Kur'an-ı Kerim'de (Şuara Suresi 89. Ayet) geçmektedir ve Selim ismini koymak caizdir.

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