Selimiye'nin ilk amatör spor kulübü Selimiye Losta Spor Kulübü oldu

Armutalanspor olağanüstü kongrede birleşmeyi gerçekleştirip, kulübünün yeni ismini Selimiye Losta Spor olarak değiştirdi. Selimiye'nin ilk amatör spor kulübü olan Selimiye Losta Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2018 yılında değerli köyümüz Selimiye’nin, abilerinden oynama fırsatı bulamayan, köyümüzün yetenekli gençlerine hem bir turnuva deneyimi yaşatmak, hem de dilediklerince sahada futbol oynayabilecekleri SELİMİYE GENÇLİK oluşumunun temelleriyle başlıyor aslında hikayemiz.

Gençlere olan güvenimizin boş olmadığını o turnuvada 3.olarak taçlandırmamızda unutulmayacak anılar arasında yerini aldı.

2023 itibari ile Marmaris'in köklü kulüplerinden Armutalan Spor ile birleşme kararımız ile geçen verimli bir sezonun ardından bugün, resmi olarak Selimiyenin ilk amatör spor kulübü olan “SELİMİYE LOSTA SPOR KULÜBÜ” tüm hemşerilerimize ve Marmarisimize hayırlı olsun.

Futbolun yanısıra farklı spor branşlarında da gençlere fırsatlar yaratmak ilkesiyle çıktığımız bu yolda, Selimiye ismini daha büyük kitlelere duyurmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız”