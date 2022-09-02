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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşandı. "İki kez denedik olmadı"

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşandı. Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez evlenen çift, "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı." mesajı ile resmen boşandıklarını duyurdu. 

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:17
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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra resmen boşandı!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşandı. ''İki kez denedik olmadı''
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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2019'da nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Ancak çifti, daha sonra barışarak 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah kıymıştı. Çift, ikinci kez yollarını ayırdı ve resmen boşandı. 

Ortak açıklama ile ayrılık haberini duyuran çift, "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı." mesajını yayınladı.

"İKİ KEZ DENEDİK, OLMADI"

Selin Ciğerci, boşanma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu:
“Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek...”

"EVLİLİK İŞİNİ YİNE BECEREMEDİK"

Gökhan Çıra ise "Biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek bizim en büyük korkumuz o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi ve arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz." diye konuşmuştu. 
 

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