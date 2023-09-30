Selin vurduğu Başakşehir’de yürekli ağızlara getiren anlar. Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sel felaketinin ardından, İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı'nda yolun karşısına geçen liselilerin görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Selin vurduğu Başakşehir’de yürekli ağızlara getiren anlar. Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’da yağan şiddetli yağmur nedeniyle Başakşehir İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı’nda su birikintileri oluştu ve araçların geçişi engellendi.

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Bulvar yakınında bulunan bir meslek lisesinin öğrencileri ise okul çıkışı evlerine gitmek için yolun karşısına geçti.

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TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER

Okul dağılımında bazı öğrencilerin tek sıra halinde bellerine kadar gelen suya girip yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciler tehlikeye davetiye çıkarttı.

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Yarı boylarına kadar gelen suda güçlükle ilerleyerek canlarını tehlikeye atan bazı öğrenciler bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye yansıdı.

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Araçların suda yüzdüğü bulvarda bir vatandaşın da beline kadar gelen suya girip yolun karşısına geçme çabası da kameraya yansıdı.

Cep telefonunun ıslanmaması için büyük çaba harcayan kişi ayağı takılıp suya düşmekten kurtulamadı.

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