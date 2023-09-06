Sular İBB bölgesinde olsaydı İmamoğlu yanmıştı

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. İki ilçede de caddeler ve sokaklar göle döndü. Başakşehir’de metro istasyonu suların esiri oldu. Trafikteki vatandaşlar ise yollarda mahsur kaldı. Öte yandan şiddetli yağışın ardından İBB eleştirilerin hedefi haline gelirken gerçek bambaşka çıktı.

Sular İBB bölgesinde olsaydı İmamoğlu yanmıştı

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı.

İki ilçede de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 9

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 15

Öte yandan yayılan görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eleştirilerin hedefi haline geldi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

YAĞIŞ NEDENİYLE SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Eleştirilerin aksine İBB’nin değil Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’nün sorumluluk alanında olan TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 8

Yine KGM’nin yetki alanındaki Basın Ekspres Yolu'nda da suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 3

BAŞAKŞEHİR’DE METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli yağış sonrası Başakşehir Metrosu'nu da sular bastı. İnsanlar yürüyen merdivenlerden güçlükle kendisini dışarı atabildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ile Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nın Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu.

Etkili yağmurla birlikte Başakşehir metrosu sular altında kaldı.

BAKANLIK AYRINTISI

Yayılan görüntülerin ardından İBB eleştiri oklarının hedefi haline gelirken Başakşehir- Kayaşehir metro hattının AKP’li eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu döneminde bakanlık tarafından yapıldığı ve hattın ödemesinin hala İBB’den kesildiği ortaya çıktı.

İlgili Haberler
İstanbul’da bir facia yaşanıyor: Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı
Arnavutköy semt pazarı sular altında kaldı. İstanbul'un kuzeyini sağanak yağış vurdu
Başakşehir sular altında: 2 kişi hayatını kaybetti
Sel sularının bastığı Başakşehir’de AKP’li başkana tepki yağıyor. "Sınıfta kaldın"
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi
İstanbul'u sel vurdu. Araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi
Başakşehir'de vatandaşlar sel sebebiyle kütüphaneye sıkıştı. İstanbul felaketi yaşıyor
İstanbul'u kuvvetli sağanak vurdu. Metro istasyonunu su bastı
Meteoroloji ‘çok şiddetli geliyor’ diyerek uyardı. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
AKP'li Başakşehir Belediyesi şokta. Sular beton ve asfalt yüzünden metroya aktı Yaşam
AKP'li Başakşehir Belediyesi şokta. Sular beton ve asfalt yüzünden metroya aktı
İstanbul’da bir facia yaşanıyor: Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı Güncel
İstanbul’da bir facia yaşanıyor: Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı
Arnavutköy semt pazarı sular altında kaldı. İstanbul'un kuzeyini sağanak yağış vurdu Yaşam
Arnavutköy semt pazarı sular altında kaldı. İstanbul'un kuzeyini sağanak yağış vurdu
Ndombele'den Galatasaray taraftarına çağrı: Sami Yen'de görüşürüz Spor
Ndombele'den Galatasaray taraftarına çağrı: Sami Yen'de görüşürüz
Türkiye'de saklanan Amerikan ordusu!!! Yazarlar
Türkiye'de saklanan Amerikan ordusu!!!
Bu kumpasın arkasında saray vardır Yazarlar
Bu kumpasın arkasında saray vardır