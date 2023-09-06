Sular İBB bölgesinde olsaydı İmamoğlu yanmıştı

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı.

İki ilçede de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Öte yandan yayılan görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eleştirilerin hedefi haline geldi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

YAĞIŞ NEDENİYLE SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Eleştirilerin aksine İBB’nin değil Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’nün sorumluluk alanında olan TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

Yine KGM’nin yetki alanındaki Basın Ekspres Yolu'nda da suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

BAŞAKŞEHİR’DE METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli yağış sonrası Başakşehir Metrosu'nu da sular bastı. İnsanlar yürüyen merdivenlerden güçlükle kendisini dışarı atabildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ile Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nın Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu.

BAKANLIK AYRINTISI

Yayılan görüntülerin ardından İBB eleştiri oklarının hedefi haline gelirken Başakşehir- Kayaşehir metro hattının AKP’li eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu döneminde bakanlık tarafından yapıldığı ve hattın ödemesinin hala İBB’den kesildiği ortaya çıktı.