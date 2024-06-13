Selma Ateş’i takip edenler Ülkü Ocakları mensubu çıktı! Hiçbir yerde olmayan detaya Yeniçağ ulaştı

YENİÇAĞ / ÖZEL

Bir buçuk yıl önce Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Bursa’daki baba ocağına ziyarete gitmişti.

Dün arkadaşlarıyla çay bahçesinde buluşmak için evden çıkan Selma Ateş, bir kişinin kendisini izlediğini fark etti. Kimliği belirsiz şahıs, Selma Ateş’in kendisine doğru yürüdüğünü görünce aracına binip kaçtı.

Selma Ateş, daha sonra Bursa’daki bir çay bahçesinde arkadaşlarıyla buluştu. Yan masada bulunan şahısların kendisine uzun süre baktığını fark eden Abla Ateş, huzursuz oldu.

Arkadaşlarıyla masadan kalktığı sırada, yan masadaki şahısların da kalktığını gördü.

“ŞAHISLAR ÜLKÜ OCAKLARI MENSUBU”

Şahıslardan emniyete giderek şikayetçi olan Selma Ateş, uzun süredir sosyal medyadan tehdit ediliyordu.

Emniyette kamera görüntüleri ve HTS kayıtları incelendi.

Ateş ailesine yakın isimler Selma Ateş’i 2 ayrı grubun takip ettiğini, şahısların Ülkü Ocakları mensubu olduğunu Yeniçağ’a söyledi.

“YAN MASADA BİZİ İZLİYORLARDI”

Selma Ateş, dün yaşadığı olayı şöyle anlatmıştı:

İzmir’de yaşıyorum, Bursa’ya ailemin yanına geldim. Dün sabah Başaran Mahallesi’nde bulunan baba evimiz var. Evden çıktım, aracıma indiğimde bir kişinin beni izlediğini fark ettim. O kişiye doğru yürüyünce aracına binip uzaklaştı. Çok önemsemedim açıkçası. Daha sonra arkadaşlarımla buluşmak için çay bahçesine gittim. 4 masa yanımızda bulunan kişilerin bize baktığını fark ettim sürekli. Huzursuz olduk, o mekandan çıkmaya karar verdik. Biz kalkınca bu şahıslar da bizimle beraber kalktı. Uzun süredir sosyal medyadan tehdit alıyorduk. Emniyete gidip şikayetçi olduk.

SEMİH YALÇIN: CİNAYETLE MHP’NİN ALAKASI YOK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş davasının MHP’yle bir ilgisi olmadığını savunmuştu. Yalçın, “MHP’yle alakası bulunmayan bir cinayet davasına TV ve gazete yorumlarında ısrarla yer verilmesine sözde gerekçe olarak toplumsal vicdanın kanaması gösterilmiştir. Hatta söz konusu cinayet davasının iddianamesinde MHP’lilerin ismi bulunduğu için bizim telaşa kapıldığımız vehmedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın, muhalefet partileriyle temas kurması ise Cumhur İttifakı'nın bozulacağı ve partimizin saf dışı kalacağının işareti olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Hatta bazı aklıevvel gazeteciler artık MHP’nin siyaset ikliminde yalnız başına kaldığını öne sürmüştür” ifadelerini kullanmıştı.

AYŞE ATEŞ: SELMA ABLAYI TAKİP EDERKEN YAKAYI ELE VERDİ

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Semih Yalçın’ın açıklamasına tepki göstermişti.

Ayşe Ateş X platformundan Semih Yalçın’a şöyle cevap vermişti:

Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada “Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira.” diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla’yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer "Google"da arat.

Haydi, çık er meydanına! Kendine güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Ülkü Ocaklarındaki, MHP’deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın.