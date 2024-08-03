Selvi ‘bu haydutların gözü dönmüş’ dedi! Türkiye’den üç ismi uyardı: Suikastlara aman dikkat

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Selvi ‘bu haydutların gözü dönmüş’ dedi! Türkiye’den üç ismi uyardı: Suikastlara aman dikkat

İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Abdülkadir Selvi, Hamas Lideri İsmail Haniye’ye yapılan suikast sonrası Türkiye’deki üç ismin güvenliğinin daha da artırılması gerektiğini savundu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, son yazısında İsmail Haniye suikastının arkasında ABD ile İsrail olduğunu ileri sürdü.

Suikastların CIA desteği olmadan yapılmasının mümkün olmadığını belirten Selvi, “Haniye’nin suikasta maruz kaldığı binanın fotoğrafları İsrail basınında değil, ABD basınında yayınlandı. Suikasta dair perde arkası bilgiler yine ABD basınına servis edildi” ifadelerini kullandı.

“Bunlar gözü dönmüş haydutlar” diyen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın, Dışişleri Bakanı Fidan’ın koruma önlemlerinin artırılmasını, programlarının gözden geçirilmesi gerektiğini yazdı.

Selvi’nin yazısından ilgili kısım şöyle:

“BUNLAR GÖZÜ DÖNMÜŞ HAYDUTLAR”

ABD ve İsrail’in suikast sezonunu açtığı gözüküyor. Bu bizim de bazı önlemleri gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bu hayati bir sorun. Bize bir şey olmaz demeyin. Biz dünyanın en belalı coğrafyasında yer alıyoruz. Bu suikastlar bizim sınır komşularımızda oldu. Bu suikastlarla MİT ve İçişleri Bakanlığı’nın üst üste yaptığı Mossad operasyonlarının ne kadar önemli olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor.

Ayrıca ABD kendi başkanlarına suikast düzenleyen bir ülke. İsrail, terörist devlet. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la ilgili koruma önlemleri, yurtiçi ve yurtdışı programları yeniden gözden geçirilmeli. Bunlar gözü dönmüş haydutlar.

İlgili Haberler
Sosyete semtinde skandal olay! 20 yaşındaki kızlar masaya gelmeyince saldırdı
Ümit Özdağ’dan canlı yayında sert sözler: Hiçbir Arap ülkesi yas ilan etmedi
İYİ Parti ile CHP Instagram için harekete geçti
İran’dan gece yarısı servis edilen görüntüler: Cehenneme hazır mısınız?
Son Haberler
Yeni Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık Gündem
Yeni Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık
Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı Gündem
Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı
Yılan yılanı canlı canlı yuttu Gündem
Yılan yılanı canlı canlı yuttu
İstanbul Festivali Manga’yla başladı Kültür Sanat
İstanbul Festivali Manga’yla başladı
16 yaşındaki Kuzey Tunçelli tarih yazdı. Olimpiyatta yüzmede bir ilki başardı Spor
16 yaşındaki Kuzey Tunçelli tarih yazdı. Olimpiyatta yüzmede bir ilki başardı
Biden Netanyahu’dan anlaşmayı imzalamasını istedi Dünya
Biden Netanyahu’dan anlaşmayı imzalamasını istedi