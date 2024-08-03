İran’dan gece yarısı servis edilen görüntüler: Cehenneme hazır mısınız?

Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024’te İran’ın başkenti Tahran’daki evinde suikasta uğradı. İranlı bir koruma da hayatını kaybetti.

İran yetkilileri, suikastı İsrail’in işlediğini açıkladı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’i sert şekilde cezalandırma sözü verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Muhammed Marandi, “Herkesi İsrail’den ayrılmaya davet ediyorum” ifadesini kullanarak füze fotoğrafları paylaştı ve “Geliyor” mesajı verdi.

İran Devlet Televizyonları, İran-Irak savaşında çalınan marşları yayınlamaya başladı ve bir sunucu, “Dünya önümüzdeki saatlerde çok önemli gelişmelere tanıklık edecek” ifadelerini kullandı.

Yine İran medyasından füzelerin yer aldığı bir video servis edilerek, “Cehenneme hazır mısınız?” notu düşüldü.

Bölgedeki gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları, Pegasus ve Yunan havayolu şirketi Aegean gibi bazı havayolu şirketleri Tahran’a uçuşlarını iptal etti veya erteledi. Aegean, Tel Aviv Beyrut uçuşlarını durdurdu.

Bu olay, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor ve yakından takip ediliyor. İlerleyen saatlerde neler olacağını görmek için dikkatli olmalıyız