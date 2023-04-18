Sema Şimşek paylaştı. Oğlu Rüzgar boyunu geçti

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimlerinden Sema Şimşek, sosyal medya hesabından Burak Hakkı ile evliliğinden olan oğlu Rüzgar ile pozunu paylaştı. 15 yaşındaki Rüzgar’ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.

Sema Şimşek paylaştı. Oğlu Rüzgar boyunu geçti

2012'de 10 yıllık evliliklerini noktalayan oyuncu Burak Hakkı ile eski manken Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü.

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Sema Şimşek'in oğluyla ile paylaştığı fotoğrafta, Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.

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"OĞLUMA BİR ŞEY BIRAKMAK İSTEDİM"

Burak Hakkı, "Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu" demişti. Çanakkale-Gelibolu’da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı, "Oğlum doğduğunda ona bir şey bırakmak istedim açıkçası. Böyle bir yatırım yaptım, sonra ağaçları diktim. Toprakla uğraşmak ayrı bir zevk veriyor insana. Ben hep söylüyorum benim orada küçük dertlerim var ama küçük. Büyük işlerim var çok büyük..." açıklamasını yapmıştı.

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