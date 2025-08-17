Semih Kılıçsoy İtalya'da göz doldurdu!

Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, İtalya Kupası 1. tur maçında Serie B takımı Virtus Entella'yı konuk etti. Sardegna Arena'da oynanan maçın 90 dakikası 1-1 berabere tamamlanırken, penaltılarda rakibini 5-4 yenen Cagliari, toplamda 6-5'lik skorla tur atladı.

Ev sahibi takımın golü 45. dakikada Roberto Piccoli'den geldi. Virtus Entella ise 86. dakikada Alessandro Deiola'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

DİREKTEN DÖNEN ŞUTU SONRASI PENALTI OLDU

77. dakikada Piccoli'nin yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy'un, 84. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Esposito dönen topla ceza sahası içinde buluştu ancak Di Mario tarafından düşürülünce hakem penaltı kararı verdi. 86'da penaltıyı kullanan Yerry Mina, topu üstten auta attı.

PENALTIDA HATA YAPMADI

Seri penaltı atışlarında Semih Kılıçsoy da takımı adına fileleri havalandırdı. Cagliari'de Semih'in dışında Mina, Folorunsho, Esposito ve Cavuoti topu ağlara gönderirken, Adopo penaltıyı kaçırdı. Virtus Entella'da ise Russo, Castelli, Debenedetti ve Tiritiello penaltıları gole çevirirken, Karic ve Marconi kaçırdı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Cagliari tur atlayan taraf oldu.

