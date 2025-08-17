Singo Galatasaray'ı şaşırttı!

Trendyol Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, defans hattına takviyede bulunmak için harekete geçti.

GALATASARAY WILFRIED SINGO İÇİN GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco'da forma giyen Wilfried Singo'yu radarına aldı. Dursun Özbek ve yönetimi, 24 yaşındaki stoper için temasa geçti.

Sarı-kırmızılılar, Monaco ile yaptığı görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi dahil tüm anlaşma şartlarını masaya yatırdı. Kulüpler arasında aşılamayacak bir sorunun olmadığı kaydedildi.

EKSTRA TALEPLER İŞİ BOZABİLİR

Wilfried Singo'nun Galatasaray'dan istekleri Dursun Özbek yönetimini zorladı. Oyuncunun yüksek maaş beklentisi ve ekstra talepleri görüşmeleri sekteye uğrattı.

