Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Bundesliga'ya gidiyor

Galatasaray'da transferin gündemindeki isimlerden Derrick Köhn için Almanya’dan ilgi devam ediyor. Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova’nın listesine girmişti. Ancak Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle transfer ihtimali ortadan kalktı.

DERRICK KÖHN WERDER BREMEN'E YAKIN

Köhn için en ciddi talip şu anda Almanya Bundesliga temsilcisi Werder Bremen. Alman kulübü ile görüşmeler devam ederken, tarafların bonservis konusunda pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Galatasaray’ın beklentisi ile Bremen’in teklif ettiği rakam arasında yaklaşık 1 milyon Euro’luk fark bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu süreçte resmi teklifleri değerlendirerek oyuncunun geleceğini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.,

