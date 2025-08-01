Semih Kılıçsoy resmen veda etti! İmza atmaya gidiyor: İşte uçağının ineceği saat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Semih Kılıçsoy resmen veda etti! İmza atmaya gidiyor: İşte uçağının ineceği saat

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ile uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Yıldız golcü, Serie A'nın köklü ekibine imza atmaya hazırlanırken, uçağının da Çizme'ye ne zaman ineceği belli oldu. İşte detaylar...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda takımın yıldız golcüsü Semih Kılıçsoy'da kariyerine yeni bir sayfa açıyor.

SEMİH KILIÇSOY İTALYA'YA UÇUYOR

Semih Kılıçsoy'un transferi için Cagliari ve Beşiktaş arasında pürüz kalmadı. 20 yaşındaki oyuncu, Serie A ekibi için sağlık kontrollerinden geçmek için bugün akşam saatlerinde İtalya'da olacak.

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BONSERVİSİNE 12 MİLYON EURO ÖDENECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cagliari, Semih'in transferi için Beşiktaş'a 12 milyon euro ödeyecek. Ayrıca, iki taraf arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euro bonus maddesi ve sonraki satıştan %20 pay alacağı da belirtildi.

Milli golcü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılar ile tüm kulvarlarda 46 maça çıktı. Semih Kılıçsoy, bu mücadelelerde 4 gol 3 asist üretti.

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