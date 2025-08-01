Beşiktaş'ta büyük isyan... Diren Şifo Mehmet!

Avrupa Ligi'ne Shaktar'a iki maçta yenilerek veda eden Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Gerek yönetim, gerek teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer gerekse futbolcular büyük eleştiriye uğruyor. Beşiktaş'ta başkan Serdar Adalı'ya yapılan en büyük eleştirilerden biri transferlerin zamanında yapılmaması. Daha önce sağ bek için anlaşılan Bright Osayi Samuel ve Kyle Walker Peters'ın resmi hesaptan duyurulmasına karşın transferin bitirilememesi tartışma yaratmıştı. Beşiktaş yönetimi imza aşamasına getirdiği Emerson Royal'i de elinden kaçırmış oyuncu Flamengo'ya transfer olmuştu. Avrupa Ligi'ndeki Shaktar maçında takımın bir varlık gösterememesi Beşiktaş Başkanı Adalı'yı zor duruma soktu. Sol beke David Jurasek, forvete Tammy Abraham ve orta sahaya Orkun Kökcü'yü alan siyah-beyazlılar şu ana kadar başka takviye yapamadı.

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Özellikle Benfica'dan transfer edilen Orkun Kökcü için yapılan transfer videosunda Beşiktaş'ın efsane 10 numarası Şifo Mehmet'in (Mehmet Özdilek) Orkun Kökçü'ye, "Alacağım bir yolcu daha var" diyerek tekneyi sürmeye devam etmesi beklentileri arttırdı. Ancak bu videonun üzerinden 18 gün geçmesine karşın şu ana kadar transferde bir gelişme yaşanmadı.

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18 gündür takıma takviye yapılmaması ise Beşiktaş taraftarının tepkisine yol açıyor. Siyah beyazlılar sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda Şifo Mehmet'in 'Alınacak bir yolcu daha var' sözüne atıfta bulunarak yönetime tepki gösteriyor. Şifo Mehmet'le ilgili esprili birçok paylaşım yapılıyor. Siyah beyazlı yönetimin bu eleştirilerin ardından transferde gaza basması bekleniyor.

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