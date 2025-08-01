Galatasaray ters köşe yaptı! Gizli transfer operasyonu: Hiç duymadığınız 3 isim var

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rams Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

"BU TRANSFERLER SADECE RAKAM TRANSFERİ DEĞİLDİR"

Dursun Özbek: Bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçoğuna imkansız gibi görünüyordu. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, bizim bu hayalimize ortak oldular. Bu destekle, bu inançla hayalimiz büyüdü. En önemli hedefimiz haline geldi. İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmenin hayali ve mutluluğu içindeyim. Önce Alman Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in 10 numarası, görülmemiş şekilde sezon yeni tamamlanmışken geldi. Türk futbol tarihinin en büyük transferi, Victor Osimhen'i sonuçlandırdık. Bu transferler sadece rakam transferi değildir.

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"EN BÜYÜĞÜNE DÖNÜŞTÜRMENİN ADIMI"

Dursun Özbek: Galatasarayımızı, Türkiye'nin değil dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürmenin adımlarından biridir. İstediği zaman Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanıyla gönülden bağ kuran Osimhen'in ve bize yürekten inanan Sane'nin güveninin göstergesidir.

"HEDEFLER BİTMEZ"

Dursun Özbek: Galatasaray olarak 5. yıldızı taktık. Hedefler bitmez. Her hedefin tamamlanmasına müteakip yeni hedefler ortaya çıkar. Bizim bu dönemdeki en önemli hedefimiz hem 26. şampiyonluğu kazanmak hem de Avrupa'da Türk insanının özlediği başarıyı Türkiye'ye getirmek. Galatasaray bu manada çok deneyimli. Enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle Avrupa'da kendisine inanan futbolseverleri, halkımızı, vatandaşlarımızı da sevince boğacak neticeler için hazırlıyoruz. Transferlerimiz o seviyede. Hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah eylülde Şampiyonlar Ligi, ağustosta ligimiz başlıyor. 3 kulvarda bugüne kadar yakaladığımız ivmeyi devam ettirerek mayıslarda aynı coşkuyu yaşamak üzere hazırız. Önümüzdeki sene Galatasaray için başarılarla dolu bir yıl olarak programlıyoruz. İnşallah realize edeceğiz.

"GALATASARAY DESTEK BEKLİYOR"

Dursun Özbek: Taraftarlarımız bize sezon içinde 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' demişti. Giresun'a gittiğimde hemşehrilerim yolu kestiler. Yaşlı bir hemşehrim, Hüseyin Ağa beni çevirdi 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye sordu. Buraya kadar intikal etmiş bir Osimhen sevgisi vardı. Ben de onlara sesleniyorum. Biz yönetim olarak 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' çağrısı bize güç verdi. Galatasaray sizden destek bekliyor sevgili Galatasaraylılar.

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"OSIMHEN'İN PARASI HAZIR, PLANI YAPTIK"

Dursun Özbek: Osimhen'i 4 yıllık kontratla Galatasaray'a kazandırdık. Bunun maliyeti, ödeme şekli var. Hiç kimse 'bu transfer yapıldı, bakalım nasıl ödenecek?' diye düşünmesin. Böyle bir şey yok. Biz bu transferi yaparken, yapmadan evvel bunu planlarken bunun nasıl ödeneceğini, kurulan kadronun maliyetinin nasıl karşılanacağı konusunda tüm hesapları yaptık. Şu ihmal ediliyordur; Galatasaray'ın geçmişten gelen sponsorluk anlaşmaları, gelirleri var. Endişe duyulabilir, doğru. Ancak, Galatasaray artık geçen sene olduğu yerde değil ne marka değeri ne futbol seviyesi ne proje yapmadaki gücü olarak. Artık orada değiliz. Başka bir yere geldi Galatasaray. Bu gelişim aynen devam edecek. Bizim görevimiz bu zaten. Biz Galatasaray'ı devraldığımız yerde bıraktığımız zaman kendimizi başarılı addetmeyiz. Bizim amacımız Galatasaray'ı fersah fersah yukarıya taşımak. Bunu çok önemsiyoruz. Projeler ilerliyor, nemalarımızı alıyoruz. Galatasaray'ın belli bir seviyeye çıktığı konusunda herkes hemfikir. Biz hız kesmeyeceğiz. 2022'den bugüne kadar arkadaşlarımla sergilediğim gelişim, hızlanarak daha yukarılara çıkacak.

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"VICTOR BİLE İNANAMAMIŞTI"

Abdullah Kavukcu: Başkanımızla birlikte ocak ayında bir hayalimiz vardı. Victor ile konuştuğumuzda Victor bile inanamamıştı. Ocak ayında bile teklif vardı çok ciddi Victor'a. O tarihteki teklifte 'Gitmeyeceğim, kalacağım' dedi. 'Sezon sonunda sizinle konuşalım' dedi. O dönem bize inanmayanlar, PR'cı diyenler vardı. Galatasaray'ın geldiği noktayı hissediyorduk başkanımla. Sadece transfer değil. Galatasaray bir marka. Galatasaray, dünyada bir marka olma yolunda bir yola çıktı. Victor'un duruşu çok enteresandı. Her şeyi yansıtmadık sizlere. Gece saatlerinde 2'de, sabahın köründe her saniyeden başkanımın bilgisi oldu. Gizlilik içinde yönettik. İtalyan basını, sizler yazmanıza rağmen... Biz de bir şeyler öğrendik. İtalya'da böyleymiş işler. Bizi daha zora sokmak için... Biz hiçbir zaman duruşumuzdan ödün vermedik. Sonuçlarını gösteriyor bu. Galatasaray'ın gücünü ortaya koyduk.

Başkanımızın bir duruşu vardı, işimizi net yapacağız, parasını daha sonraya bırakmayacağız, bizim dönemimizde parasını bitireceğiz dedi. Geleceğe borç bırakarak Victor'un bonservisini almıyoruz. Gurur vesilesi bu. Galatasaray'ın Victor'un bonservisini sermaye olarak kasasına koyduk şu anda. Öyle düşünün. Ne kadar anlatsak az. Victor'un vazgeçtiği rakamlar çok büyük rakamlar. Hiçbir kimsenin vazgeçemeyeceği rakamdan vazgeçti. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz.

"GALATASARAY'A GELMEK İSTİYORLAR"

Abdullah Kavukcu: Sane ile ocakta konuştuk. Dünyadaki çok futbolcu Galatasaray'a gelmek istiyor. Kadromuzu bozmadık. Ekstra yeni oyuncular ekledik. Dünya basını buna da çok yer verdi. İnanılmaz bir karakter. Futbolcular ve hocamla konuşuyoruz, çok mutluyuz böyle bir oyuncuyu bünyemize kattığımız için. Bunları yaparken taraftarımızdan beklentimiz var. Beklentilerini yerine getirdik. Bundan sonra taraftarımızın güç vermesi lazım. Bundan sonra daha güçlü adımlar atmak için, taraftarımızla birlikte Galatasaraylı kurumsal şirketlerden destek bekliyoruz. Başarıyla yapacağımızı, dünyada örnek olacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız öyle bir taraftar. Osimhen'i taraftarımız sayesinde aldık. Hep beraber olduğumuz sürece çok şeyler başaracağız.

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"OSIMHEN'E TÜRKİYE'DEN TEKLİF GİTTİ"

Abdullah Kavukcu: Osimhen'e teklifi, Muslera'ya veda yemeğinde teklif yaptık. O gün yaptığım teklifi 1 lira dahi artırmadık. Neyse rakam onu verdik, saklamadık. Başka takımlar da kiraladıkları futbolcuların rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar. Victor'a Türkiye'den teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz Victor'un. Victor farklı bir karakter. Victor'a sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan çok büyük teklifler gitti. Napoli açıklayabilir bunları. Napoli'ye de teşekkürler, bu operasyonu sadece George ile değil, George bizim için çok değerlidir, sadece 1 kişiyle yaptığımız transfer süreci değildir. Galatasaray'ın çok iyi çevresi vardır. Herkese ulaşabilecek gücümüz vardır. Galatasaray böyle büyük bir camiadır. Napoli ile öyle göründüğü gibi bir ilişki yoktur.

"AÇIKLAYACAĞIZ"

Abdullah Kavukcu: Başkanım bir hedef ve vizyon koyuyor. Bunları konuşuyoruz. Galatasaray'ın en az 3 tane halka açılmış şirketi olmasını hedefliyoruz. En yakın zamanda bunları açıklayacağız. Mağazacılık inanılmaz bir değer. Başkanımızla beraber çok ciddi çalışmalarımız var. Çok güzel şeyler olacak orada. 6 ay içinde, SPK'nın da onaylayacağı süreyle alakalı, biz bu sene müracaatımızı yapmış olacağız.

"3 KALECİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Abdullah Kavukcu: Biz bunu sezon sonunda da konuştuk. Galatasaray, Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası haline geldi. Galatasaray - net söylüyorum yani - istediği futbolcuyu alır. Kimsenin hayal edemeyeceği rakamları Galatasaray masaya koyar. Bir tek Türkiye'deki bütçe yok, bir de UEFA kriterlerinde toplam gelirin yüzde 80'ini tutturmak zorundaydık geçen sene, yüzde 79'da kaldık, bu sene yüzde 70'e indi. Forma satışları, ürünler gelir kaynağı. Gelirimizi belli seviyeye çekersek transfer bütçesini ayarlıyoruz. Herkes sabırsız, tüm transferlerin bitmesini bekliyor. Kaleciyle alakalı çok farklı isimler konuşuluyor. İsmi konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var. Gizli bir şekilde yönetiyoruz. Biten bir şey yok. Görüştük mü görüştük. Herkesle görüşüyoruz. Galatasaray'ın şartları, oyuncunun şartları bize oluşursa son kararı hocamız verecek. Parayla ilgili başkanımız karar verdikten sonra... Hocadan önce başkanımızın kararı önemli.

"YOLLAR AYRILACAK"

Dursun Özbek: Türkiye'de kulüplerin riayet etmek zorunda olduğu normlar var. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Kadro mühendisliği yaparken bu konuya riayet etmek zorundayız. Birkaç tane oyuncumuzla yollar ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncu olacak. Amacımız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir an evvel oluşturmak. Hem orada hem ligde kupada Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmaktan geçiyor. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. Çok fazla uzamadan, liglerin başlamasına 1 hafta gibi bir zaman kaldı, bunu başarmak, yapmak istiyoruz.

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"BUNU İLK DEFA AÇIKLIYORUM"

Abdullah Kavukcu: Stadyuma led tabela taktırıyoruz. Orada 3 tane ledden gelirimiz yıllık 10 milyon euro. Yeni bir anlaşma yaptık, 10 yıllık rakam konuşuluyor. Galatasaray'ın 10 yıllık stadyum geliri nedir kimse bakmıyor. Yılda göğüs sponsorluğundan 20 milyon euro... Çok konuşuluyordu Turkcell. Tüm Türk futboluna reklam veriliyordu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için daha fazla veriliyordu, 10 milyon euroydu konuşulan. Fenerbahçe'ye 6 milyon, Beşiktaş'a veriliyordu. Galatasaray, 10 milyon alacak diye iptal ettirmeye çalıştılar. Galatasaray'ın peşinde çok firma var. Galatasaray artık bir marka. Biz tüm reklam alanlarımızı 2 katına çıkardık. Puma 2 sene önce sözleşme yaptık. Sözleşmeyi gözden geçiriyoruz. Farklı farklı teklifler var. Onlar da bizim istediğimiz teklifte olurlarsa seve seve uzun yıllar devam edeceğiz. Galatasaray'ın bugün sattığı forma birincidir. Nasıl müşteri olduğumuzun bilincindeyiz. Bunu ilk defa açıklıyorum.

MORATA VE SANCHEZ İÇİN TEKLİF YOK

Abdullah Kavukcu: Morata bizim oyuncumuz. Çok iyi bir karakter. Bize geçen sene katıldı. Satın alma opsiyonumuz var. Kiralık olarak aldığımız bir oyuncu ve bu sene de bizde oynuyor. Icardi de geçen sene yoktu. Geri döndü. O da yer bulabilir miyim, bulamaz mıyım diye böyle bir düşünce içerisine girmiş olabilir. Bizim oyuncumuz. Bir oyuncunun bir rakamı vardır. O rakam bize verildiğinde satarız. Milan sahini ama opsiyon bizde. Biz günü ve zamanı geldiğinde opsiyonu kullandığımızda bizim oyuncumuz olur. Karar verici Galatasaray'dır. Şu an net bir şey yok. Bunların tamamı yurt dışı basınında konuşulan şeyler. Davinson Sanchez ile ilgili bize bir teklif gelmedi. Tabii ki onu herkes istiyor. O bizim patronumuz. Lakabı patron. O da çok heyecanlı. Herhangi bir şey yok. Oyuncularımıza da teklif gelebilir. Çok normal. Gelmemesi anormal olur.

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Galatasaray'da Osimhen bitti! Sırada o isim var...SANE İÇİN RÖPORTAJ TEKLİFLERİ ALIYORUZ

Abdullah Kavukcu: Önümüzde çok zaman var. Bu zaman içerisinde insanların bize inanmasını, güvenmesini istiyorum. Bunu da kanıtladığımızı düşünüyorum. Sane bugün dünya basınında inanılmaz yer buluyor. Bize 'Sane'yi nasıl aldınız?' diye röportaj talepleri geliyor Almanya'dan ve diğer ülkelerden. Biz bunu daha tam anlamadık. Sane'nin biraz daha oynaması lazım. Bir maç oynadı, bir hareket yaptı herkes hasta oldu.

"GALATASARAY'I DÜNYADA İLK 5'E SOKABİLMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Abdullah Kavukcu: Yarınki maç çok önemli. Hazırlık maçı ama seyircilerin orada olması lazım. 'Osimhen, Osimhen' diye bağıranların orada olması lazım. Onlara ne kadar değer verdiğimizi göstermemiz lazım. Bunlar bizim için yarınlarda yapacağımız transferlerde de faydası olacak. İmza törenini 50-55 bin kişiyle yapmamız bize katma değer katacaktır. O yüzden herkesi yarın maça davet ediyorum. İlk etapta 100 bin forma yaptık. Çok satacağını düşünüyorum. 'Sole il Gala' Osimhen ile birlikte oluşan yeni markamız oldu. Dünyada sayılı markalardan biri haline geleceğini düşünüyorum. Bu forma mutlaka herkesin evinde olması lazım.

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Bu formayla Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Osimhen için hazırlanan bu sayılı formaların Sane için hazırlanmasını da istedim. O da gelecek. Formada bu sene hedefimiz 1.5 milyon. Dünyada da satılacak ağı oluşturuyoruz şu anda. Orada da çok ciddi beklentimiz var. Dünyada ilk 5 takıma hedef koyduk. Hedeflerimizden bir tanesini başardık. Takımımızı dünyada ilk 5'e sokabilmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki transferlerimizde 10 tane 5 tane transfer değil, doğru yerlere doğru oyuncuları katmak istiyoruz. Dünya yıldızı futbolcuları ve genç gelecek vadeden oyuncuları almak istiyoruz. Bunların hepsini taraftarımızla birlikte yapabiliriz.