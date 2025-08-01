Ali Koç gözünü kararttı! Dünyanın konuşacağı transfer harekatı: Victor Osimhen'e nazire yapacaklar

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ali Koç gözünü kararttı! Dünyanın konuşacağı transfer harekatı: Victor Osimhen'e nazire yapacaklar

Yaptığı transferlere Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe, bu kez dünyanın konuşacağı bir isim için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de forma giyen ve 90 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak ezeli rakibi Galatasaray'ın, Victor Osimhen transferine karşılık vermek istiyor. İşte detaylar...

Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe için büyük ses getirecek iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Real Madrid'den Brahim Diaz'la ilgilendiği iddia edilen Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Madrid ekibinin bir başka yıldızı olduğu iddia edildi.

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FENERBAHÇE'NİN RODRYGO HAYALİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin, Al Nassr, Arsenal ve Manchester City'nin de takibinde olan futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı, futbolcuyla anlaşıldıktan sonra ise Real Madrid ile masaya oturmayı planladığı da haberde aktarıldı.

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MADRID RAKAMLARI

Real Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodrygo, Başkent ekibinde toplam 270 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 68 gol ve 51 asistlik skor katkısı verdi.

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