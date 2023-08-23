Semiramis Pekkan oğluyla fotoğrafını paylaştı. "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı"

Ajda Pekkan'ın bir dönem oyunculuk yapan kardeşi Semiramis Pekkan, "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı" dediği oğlunu sosyal medya hesabından gösterdi.

Semiramis Pekkan oğluyla fotoğrafını paylaştı. "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı"

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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"GÜNDE 45 GAZETE OKUYOR"

Hintli hayat arkadaşı Gulu Lalvani'den olan oğlu Zoran Lalvani ile ilgili daha önce açıklama yapan Pekkan’ın "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı. Fakat ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemez. Günde 45 gazete okuyor" sözleri gündem olmuştu.

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Instagram hesabından oğluyla paylaşım yapan Semiramis Pekkan’ın takipçileri adeta paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

Semiramis Pekkan'ın oğlu olan Zoran Lalvani, İsviçre, İngiltere, İspanya ve ABD'de eğitim aldı. 2007'de ise eğitimini tamamladı ve ardından çalışmaya başladı.

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