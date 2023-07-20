'Sen Büyümeye Bak' filminin setinden ilk kareler geldi

“Sen Büyümeye Bak” filmi bugün sete çıktı. Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Mert Ege Ak‘ın başrollerini paylaştığı “Sen Büyümeye Bak” filminde ölen eski sevgilisi Melisa’nın ardından oğlu Can’la ayakta kalma mücadelesi veren Fırat’ın hem çok duygusal, hem de çok eğlenceli olan hikâyesi ele alınıyor.

İlk filmi “Sen Yaşamaya Bak”ta Aslı Enver‘in oynadığı serinin yeni macerasında olaylar bir yıllık zaman atlamasıyla başlayacak.

Hakan Bonomo‘nun yazdığı filmi Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç yönetiyor. Filmde Perihan Savaş ve Çağdaş Onur Öztürk konuk oyuncu olacak.