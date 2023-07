Sen evine soğan alamıyorsun yok TOGG yok bilmem ne. Sokak röportajında korkmadan konuştu

Editör: Ayşe Memiş

Derinleşen ekonomik kriz daha da derinleşiyor. Dolar 26 TL’yi geçerken Türk Lirası da eriyip gidiyor. Tüm ürünlerine zam üstüne zam yağdı ve yağmaya da devam ediyor. Alım gücü düşen vatandaş her gün isyan ediyor.

Yine bir sokak röportajında vatandaşın isyanı gündem oldu. Ekmeğin 50 TL Doların da 100 TL olması gerektiğini belirten adam, “Bunların inmesi için fakirlerin hepten gebermesi lazım” dedi.

“Soğan mı vatan mı diyor” diye iktidara tepki gösteren vatandaş, “Sen soğan alamıyorsun adam 500 liraya vatanı satıyor” ifadelerini kullandı.

TOGG'un üretimi ile ilgili de konuşan vatandaş, "TOGG’un üretimi Türkiye’de yapılsaydı A haber 7/24 canlı yayın yapardı” dedi.

İşte vatandaşın ekonomi isyanı:

On numara her şey on numara daha iyi olması lazım yani ekmeğin 50 lira ne bileyim doların 100 TL olması lazım. Bu şekilde olacak ki yani fakir hepten affedersin geberecek ki, fakirin gebermesi lazım ki bunların inmesi için yoksa zengin adam zaten oy vermez. Zengin adamın umurunda değil zengine zaten dünyanın her yeri güzel ben istesem yurt dışına çıkabiliyorum, çıkamıyorum. Ama zengin adam istediği yere gidebiliyor değil mi yani biletini alıyor cebine her yerde zaten vizesi var dünyanın her yerine gidiyor adam. Soğan mı vatan mı diyor sen soğan alamıyorsun adam 500 liraya vatanı satıyor. 250.000'ı getir sana vatandaşlık veriyor adam ya 250 bin dolar. O kadar ucuz mu.

"A HABER 7/24 CANLI YAYIN YAPARDI"

Ne soğanı sen ekmek alamıyorsun evine sen soğanı alıp yiyebiliyor musun. Bir soğanın kilosu 40 lira, alıp yiyebiliyor musun ki sen çıkıp yok soğan yok TOGG yok bilmem ne TOGG’u ya TOGG’un sen önüne yaklaşamazsın yaklaştırmazlar seni yani kafa bir milyon. Ama bence iyi oluyor. TOGG İtalya'da yapılıyor, üretiliyor dediler. Ya TOGG’un üretimi Türkiye'de yapılsa A Haber 7 24 orada canlı yayın yapardı, bak kapısı takıldı, contası takıldı, tekerleği takıldı. Yani 7 24 canlı yapardı. Nasıl seçimde 40 tane Kanal 1'den canlı yayın yapıyorsa aynı o şekilde 40 kanal birden canlı yayın yapacak TOGG burada üretiliyor diye. Kafayı mı buluyorlar ya. Ama bunu yiyen halk var yani sonuçta yüzde %50, %52 var bunu yiyen %52 olduğuna göre de sıkıntı yok demektir.