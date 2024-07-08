Sen misin Arda Güler'i iten. Abdülkerim Bardakcı sahayı dar etti

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Sen misin Arda Güler'i iten. Abdülkerim Bardakcı sahayı dar etti

Hollanda-Türkiye maçında Hollandalı futbolcu Arda Güler'i ittirince Abdülkerim Bardakcı'nın tepkisi gecikmedi. Abdülkerim'in yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Mücadelede yaşanan bir olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

ARDA GÜLER'İ İTİNCE ABDÜLKERİM DİBİNDE BİTTİ
Mücadele oynandığı esnada Hollandalı Mickey van de Ven, Arda Güler'i ittirdi.

O sırada Arda Güler'in arkasında olan Abdülkerim Bardakcı, van de Ven'in yanına gitti ve Hollandalı futbolcuyu ittirdi.

Ardından 's.. belanı senin' ifadelerini kullanan Abdülkerim'i Arda Güler sakinleştirdi.

VİRAL OLDU
Bu video, sosyal medyada elden ele yayıldı ve viral oldu.

Tüm taraftarlar Abdülkerim Bardakcı'yı yaptığı müdahaleden dolayı takdir etti.

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