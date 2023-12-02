Senatörlerden Biden'a Çin’den yayılan 'gizemli hastalık' uyarısı: Seyahatleri yasaklayın

ABD'de 5 senatör, ‘gizemli’ hastalığın çocuklar arasında yayıldığı Çin ile ülkeleri arasında seyahat yasağı talep etti.

KAYNAK: AA
Senatörlerden Biden'a Çin’den yayılan 'gizemli hastalık' uyarısı: Seyahatleri yasaklayın

ABD’de Marco Rubio öncülüğünde 5 Cumhuriyetçi senatör, Çin'deki solunum yolu hastalığı vakalarında yaşanan ani yükselişin ardından Başkan Joe Biden yönetimine mektup yazdı.

Mektupta, Çin'deki çocuklar arasında hızla yayılan "gizemli" ve "bilinmeyen" bir hastalığa değinilerek, "Bu yeni hastalığın yarattığı tehlikeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız" ifadesine yer verildi.

Kovid-19 salgını döneminde Çin'in gerçekleri gizlediği anımsatılan mektupta, bunun ABD'ye maliyetine vurgu yapıldı.

Mektupta, Biden yönetimi ABD’lilerin sağlığını ve ekonomiyi korumak için gerekli adımları atmaya çağırılarak, yeni hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar uygulanacak seyahat yasağının ABD'yi "ölümden, tecritlerden, zorunluluklardan ve daha sonra ortaya çıkabilecek salgınlardan" kurtarabileceği savunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Maria Van Kerkhove, geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'de görülen hastalık dalgasının, 2018-2019'da Kovid-19'dan önce gözlemlenen kadar yüksek olmadığını belirtmişti.

Ocak 2020'de, eski ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ABD'ye Çin'den yapılacak seyahatlere bazı kısıtlamalar getirmiş, ancak uçuşları yasaklamamıştı.

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