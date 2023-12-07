'Sene 1990 14 yaşındayım ve Serkan Burak çıktı' notuyla paylaştı. İlk kasetinin kapağını paylaşan şarkıcıyı tanıdınız mı?

Bir zamanların çocuk şarkıcılarından olan Serkan Burak, yani şimdilerin fantezi arabesk müziğinin sevilen şarkıcısı Alişan, 1990 yılında gerçek ismi olan Serkan Burak adıyla çıkardığı ilk kasetinin kapağını sosyal medyadan paylaşarak babasına teşekkür etti.

Alişan kapak fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Sene 1990... 14 yaşındayım, bir haftada repertuar yapıldı, 3 günde 14 şarkı çalındı. 1 günde 14 şarkı okundu ve Serkan Burak 10 bin baskıyla piyasaya çıktı... 5 bini biz almıştık, 5 bin de dağıtıldı :) Bunların hepsini babam tek başına yaptı... Teşekkür ederim baba"