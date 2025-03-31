Senegal ekonomisinin güçlü büyümesi devam ediyor

Senegal ekonomisinin büyümesinde sanayi sektöründeki yüzde 38,7'lik artış belirleyici oldu. Petrol üretiminin artması, sanayi üretimine doğrudan katkı sağladı. Bunun yanında hizmetler sektörü de yüzde 4,5 oranında büyüdü. Ürünlere uygulanan sübvansiyonlar hariç vergilerde ise yüzde 7,5'lik bir artış kaydedildi. Ancak tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi sektörleri içeren birincil sektör yüzde 1,1 oranında daralarak genel büyümeyi kısmen aşağı çekti.

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PETROL HARİÇ BÜYÜME SINIRLI KALDI

Petrol sektörünün ekonomik büyümedeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, petrol hariç hesaplanan reel GSYH artışı yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu da petrol sektörünün Senegal ekonomisine giderek daha fazla katkı sunduğunu gösteriyor.

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DIŞ TİCARET VE YATIRIMLAR EKONOMİK HAREKETLİLİĞİ ARTIRDI

2024'ün son çeyreğinde dış talep ve yatırımlardaki artış ekonomik büyümeyi destekledi. Mal ve hizmet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 oranında yükseldi. Ayrıca sabit sermaye yatırımları yüzde 6,4 ve nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4 oranında arttı. Bu durum Senegal ekonomisinin sadece üretim tarafında değil, tüketim ve yatırım alanlarında da güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret ediyor.

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2024 GENELİNDE BÜYÜME YÜZDE 6,9 OLDU

Senegal ekonomisi 2024 yılı genelinde yüzde 6,9 büyüdü. Bu performans, ülkenin ekonomik istikrarını koruduğunu ve büyüme potansiyelini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Petrol üretimi ve dış ticaretteki olumlu seyir devam ederse, Senegal ekonomisinin önümüzdeki yıllarda da güçlü büyümesini sürdürebileceği öngörülüyor.