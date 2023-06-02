Senegal'deki gösterilerde 9 kişi öldü

Senegal'de muhalefet lideri Ousmane Sonko'nun 2 yıl hapis cezasına çarptırmasına karşı düzenlenen gösterilerde 9 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'deki gösterilerde 9 kişi öldü

Senegal'de muhalefet lideri ve Ziguinchor Belediye Başkanı Ousmane Sonko'nun 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından dün sokaklara dökülen göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı.

Ülkenin İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome, başkent Dakar ve Ziguinchor'daki gösterilerde 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin bastırılması için Facebook, WhatsApp ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildiğini ifade eden Diome, "Senegal hükümeti, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri aldı. Ülkenin her yerinde güvenliği güçlendireceğiz" dedi.

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TECAVÜZ SUÇLAMASINDAN BERAAT ALDI

Ousmane Sonko, Dakar'da dün çıktığı mahkemede 21 yaşından küçüklere karşı ahlaksız davranışta bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, masaj salonunda çalışan bir kadına tecavüz etme ve ölüm tehdidinde bulunma suçlamalarından ise beraat etmişti. Sonko duruşmaya katılmazken avukatı, Sonko’nun tutuklanması için henüz arama emri çıkarılmadığını açıklamıştı.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Sonko'nun partisi PASTEF, halka ülke genelinde sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu. Dakar'da polis, taş atıp, araçları kundaklayan ve sokaklarda barikat kuran göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Şehrin birçok noktasında dumanlar gökyüzüne yükselirken, esnaf gösteriler nedeniyle kepenk indirmişti.

Ousmane Sonko Senegal'de 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3'üncü sırada yer almıştı. Muhalefet destekçileri, hükümetin Sonko'nun 2024 yılında yapılacak seçimlerde aday olmasını engellemek için hapis cezası aldığını öne sürüyor.

(İHA)

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