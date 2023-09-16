‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders

Rize Ayder Yaylası’nda imar planı ile ilgili bilirkişi keşfine katılan hâkime vatandaştan ders gibi yanıt geldi. Vatandaş, ‘seni aldırırım’ diyerek tehdit eden hâkime Biz halkız, bize şov yapıyorsunuz diyemezsiniz biz davacıyız, halkız” şeklinde yanıt verdi.

‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders

Ayder Yaylası'ndaki imar planıyla ilgili bilirkişi keşfine katılan hakim, “İşiniz gücünüz şov yapmak” sözlerine tepki gösterenlere, “Saygısızlık yapma, aldırırım seni” diye tehdit ederek, parmak salladı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi ve Ayder Yaylası’nda bazı alanların imara açılmasına karşı halkın açtığı 4 ayrı davanın bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif sırasında mahkemenin hakimi ile Ayderliler arasında tartışma yaşandı. Hakimin “Şov yapıyorsunuz” dediği Ayderliler, “Topraklarımızı koruyoruz davacı tarafız, siz şov yapıyorsunuz” diye tepki gösterdi. Hakim ise “Saygısızlık yapma, aldırırım seni” karşılığını verdi.

ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre, Ayder Yaylası’nda bazı alanların imara açılmasına ilişkin 4 ayrı davanın keşfi, önceki gün yapıldı.

Bir günde tamamlanan keşfe Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 6 kişinin oluşturduğu bilirkişi heyetinin yanı sıra duruşmanın yapılacağı Rize İdare Mahkemesi görevli hakimi ile avukatlar Yakup Okumuşoğlu ve İbrahim Demirci, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kaplıca Köyü Muhtarı İbrahim Topal ve çok sayıda davacı katıldı.

‘BİZ VATANDAŞIZ, BİZE PARMAK SALLAYAMAZSINIZ’

Bilirkişi heyetinin keşif yapacağı alana yöneldiği sırada Ayderliler ile hakim arasında gerginlik yaşandı.

Hakimin avukat ve halka yönelik olarak “İşiniz gücünüz şov yapmak” söylemine davacı Ayderliler tepki gösterdi.

Bir kişi, “Siz şov yapıyorsunuz. Bize bağıramazsınız biz davacı yurttaşlarız bize bağırmaya hakkınız yok” ifadelerini kullandı. Görevli hakimin aracın içerisinden “Saygısızlık yapma, aldırırım seni” diyerek parmak sallaması, tepkilerin artmasına neden oldu.

Eski Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris Melek, “Biz halkız, bize şov yapıyorsunuz diyemezsiniz biz davacıyız, halkız” diyerek tepki gösterdi. Bir kadın ise “Biz vatandaşız, bize parmak sallayamazsınız” dedi.

Bu tartışmaların ardından davanın avukatları görevli hakimle uzun süre konuşup ikna ettikten sonra heyet yoluna devam etti.

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