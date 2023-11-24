Seni bu yaşta çalışmak zorunda bırakanlar utansın! 79 yaşındaki işçiyi ölüm çatıda yakaladı

Gümüşpala Mahallesi Çevre Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında 79 yaşındaki Hacı Bayram Kaymak adlı işçi iki gündür tadilat yapıyordu.

ÇATIDA HAREKETSİZ YATARKEN FARK EDİLDİ

Çevredekiler, bu sabahta aynı binanın çatısında işbaşı yapan Hacı Bayram Kaymak'ın kiremitlerin üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradılar.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaymak, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

“KOMŞULAR HAREKETSİZ GÖRÜNCE İTFAİYEYE HABER VERMİŞ”

Hacı Bayram Kaymak'la çatıyı onarması için anlaşan Seyithan Teksoy, "Sabah geldi, 'çalışacağım' dedi. Ben de ayrıldım. Komşular hareketsiz görünce itfaiyeye haber vermiş" dedi.

Öte yandan 79 yaşındaki bir insanın çatıda çalışırken yaşamını yitirmesine şahit olan bazı vatandaşlar, “Seni bu yaşta çalışmak zorunda bırakanlar utansın” diyerek dert yandılar.