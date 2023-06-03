Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Sezonun kendi sahasındaki veda maçında; Corendon Alanyaspor’u konuk eden Trabzonspor, aynı zamanda yıldız oyuncusu Marek Hamsik ile de zorda olsa vedalaştı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi, Akyazı Stadyumu’ndaki karşılaşmaya takımlarının son 90 dakikasını seyretmeye gelen Bordo Mavili taraftarlar, aslında 36 yaşındaki Slovak oyuncu Marek Hamsik’e de veda etmeye geldi dersek, daha doğru olur sanırım.

Son haftalarda Trabzonspor gibi oynamaya devam eden Karadeniz ekibi; ilk yarıdaki karşılaşmalarında, Alanya deplasmanın da rakibine 5-0 gibi bir skorla farklı yenilgisini unutmadı sanırım.

Bunu da, bu maç öncesinde hafızasının bir kenarında tutan Nenda Bjelica’nın ekibi, oyun başlar başlamaz daha dominant yüzünü gösterdi.

İlk tehlikeli atak konuk ekipten gelirken, ilk golde Umut Güneş’ten geldi. Buna rağmen, bu golden 4 dk sonra Visca’nın ortasına Trezeguet’in arak direk dibinde vurduğu kafa, Alanya’nın sevincini kısa kesti.

Hemen ardından Umut Bozok’u, bir gol pozisyonunda formasının arkasından çekerek, kendi ceza alanın içerisinde indiren Turuncu Yeşilliler’in defans oyuncusu Fatih Aksoy penaltıyı yaptırınca, orta hakem Yaşar kemal Uğurlu’nun kırmızı kartına boyun eğdi.

Penaltı atışı için ceza alanına doğru topla yürüyen Yunan oyuncu Bakasetas, tribünlerden gelen ‘’Hamsik… Hamsik…’’ sesleriyle elindeki meşin yuvarlağı, bu akşam son maçına kaptan olarak çıkan Hamsik’e bıraktı. Hamsik, takımını tekrar öne geçirirken saha içinde duygusal sahnelerde yaşandı.

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Bu penaltı, aynı zamanda 24’ ncü dakikadan sonra Ömer Erdoğan’ın takımının da oyuna 10 kişi devam etmek zorunda kalmasına sebep oldu.

Rakibi önünde kısa bir sürede 1-0 yenik durumdan 2-1 galip duruma geçen Trabzonspor, daha fazla rakip yarı alan inmeye başladı.

Bu sezon, sadece geçen haftaki Giresunspor deplasmanında, o da uzatmalarda ve ilk kez

1 dk forma giyebilen Trabzonspor’un 20 yaşındaki Bursalı genç oyuncusu Taha Altıkardeş, Bartra’nın sakatlığı nedeniyle bu sezon ve ilk kez bu karşılaşmada ilk 11’de forma giydi.

Bu sezon daha öncede ilk 11 de kaleci kazağını giyen Taha Tepe’de, sakatlığı bulunan Uğurcan’ın yerine bu akşam o da ilk 11’de eldivenlerini giydi.

Bordo Mavili takımda M. Bartra’nın ve Uğurcan’ın yanı sıra, Gomez, Denswil, Gbamin, Yusuf diğer sakat oyunculardı. A.Parmak ise statü gereği sezon sonuna kadar forma giyemeyecek olandı.

Güney ekibinde ise Efkan, Ferhat ve J.Rassoul eksik olan oyuncularıydı.

Alanyaspor, 10 kişi kaldıktan sonra sahasından hücuma kontra çıkmakta da zorlanınca; Bakasetas’ın ceza alanı dışından vurduğu füzesinden gelen gole, boyun eğmek zorunda kaldı.

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İki farklı öne geçtikten sonra, bir oyuncu eksik oynayan rakibi önünde oyunu istediği gibi forse etmeye başlayan son şampiyon, Visca ve Trezeguet ile rakibe daha fazla sıkıntı olmaya başladı.

Faslı oyuncu Trezeguet’in, direkten geri gelen kafa şutunu Larsen, kale içinde kafa ile yine tamamlayınca ev sahibi 4 köşe oldu!

Ardından Umut Bozok’un skoru 5-1’e getiren golünden sonra, dakikalar tam 61’i gösterirken Bjelica taraftarların alkışlarıyla Marek Hamsik’i oyundan dışarı aldı. Marek, alkışlarla sahayı terk ederken, Slovak yıldız tribünlere el sallayarak saha kenarına geldi ve yerini A.Ömür’e bıraktı.

Yaklaşık 10 ay süren sakatlığının ardından tekrar -8- numaralı formasına kavuşan Dorukhan Toköz, oyunun son 8 dakikasında tekrar yeşil sahalar ayak bastı.

Alanya’dan 5-0 mağlup ayrılan Trabzonspor, bu maçın rövanşında Akyazı’da 5-1’lik skorla sahadan ayrılırken, bu gece hep ilkleri yaşadı.

Ama unutulmaz olanı; Slovak oyuncunun iki sezon forma giydiği Trabzonspor’da kupalar kazanması ve yıllar sonra şampiyonluk kupasını ayağa kaldıran kadroda, en önemli isimlerden biri olarak Bordo Mavililer’in tarihine adını yazdırması oldu.

Maç sonunda ‘Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek…’’ şarkı sözleriyle tüm tribünleri selamlayarak ve ağlayarak, göz yaşlarıyla sahadan ayrılan Hamsik, artık Trabzonspor’un tarihindeki unutulmazlar arasında yerini aldı.

Kale arkası tribününde onun için bu akşam pankartta yazıldığı gibi: ‘’ We’ll Mıss You Grande Hamsik’’ (Seni Özleyeceğiz Büyük Hamsik)