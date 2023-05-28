Şenol Güneş Avusturya'ya gitmek istiyor. Kararını yönetime iletecek

Kasımpaşa ve Konyaspor'la oynayacağı maçları kazanarak Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmenin hesaplarını yapan Beşiktaş, yaz hazırlık kampı konusundaki arayışlarını da sürdürüyor.

Milliyet'in haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'in Avusturya'da incelemelerde bulunduğu ve bu ülkedeki bazı tesisleri beğendiği ifade edildi.

Güneş'in daha önce kamp yaptıkları tesislere sıcak baktığı belirtildi. Kamp yeri konusunda kısa süre içinde karar verecek olan Güneş'in hazırlık maçları da oynayabilecekleri bir bölge istediği kaydedildi.



ISMAEL DE AVUSTURYA DEMİŞTİ

Geçen sezona Valerian İsmael yönetiminde başlayan Beşiktaş yaz kampını yine Avusturya'da gerçekleştirmişti.