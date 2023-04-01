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Şenol Güneş'in 22. derbisi: İşte karnesi

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 22. kez derbi görecek.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 13:32
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Şenol Güneş, Beşiktaş'la 22. derbisinde Fenerbahçe önünde

Şenol Güneş'in 22. derbisi: İşte karnesi
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Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, 70 yaşındaki teknik direktör yönetiminde bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 4 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu.

Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Ayrıca, iki takım arasında 3 Mayıs 2018'de oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı ise ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması üzerine Fenerbahçe lehine (3-0) tescil edildi. (AA)

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