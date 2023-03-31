Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi mucize olarak görülüyor. Beşiktaş'la dalga mı geçiyorlar

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, zirveyi yakından ilgilendiriyor.

Derbinin oranları açıklandı.

Ancak maç öncesi derbide Beşiktaş'a verilen oran, büyük bir şaşkınlık yarattı.

ORANLAR ARASINDA UÇURUM VAR

Misli.com Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.92 oran verirken, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 3.98 oran verdi.

Beraberlik oranı ise 3.88 olarak gösterildi.

Nesine.com ise derbi oranlarına Fenerbahçe'ye 1.65, Beşiktaş'a 3.41 oran verdi.

Derbi maçlarında oranlar, genel olarak iki takıma yakın verilirdi.

Derbilerde şimdiye kadar böyle bir oran hiç görülmedi.

TARAFTARLAR ŞAŞIRDI

Derbi mücadelesine verilen bu oranların arasındaki fark, taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Taraftarlar tarafından 'Beşiktaş ile dalga mı geçiyorlar' yorumlarının yapılmasına neden oldu.