31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi mucize olarak görülüyor. Beşiktaş'la dalga mı geçiyorlar

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi mucize olarak görülüyor. Beşiktaş'la dalga mı geçiyorlar

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbide Beşiktaş'a verilen oran, dikkat çekti. Derbilerde böyle bir oran hiç görülmedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 20:18
Takip Et

Oranlara göre Beşiktaş'ın derbiyi kazanması mucize

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi mucize olarak görülüyor. Beşiktaş'la dalga mı geçiyorlar
+
Aa
-

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, zirveyi yakından ilgilendiriyor.

Derbinin oranları açıklandı.

Ancak maç öncesi derbide Beşiktaş'a verilen oran, büyük bir şaşkınlık yarattı.

ORANLAR ARASINDA UÇURUM VAR
Misli.com Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.92 oran verirken, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 3.98 oran verdi.

Beraberlik oranı ise 3.88 olarak gösterildi.

Nesine.com ise derbi oranlarına Fenerbahçe'ye 1.65, Beşiktaş'a 3.41 oran verdi.

Derbi maçlarında oranlar, genel olarak iki takıma yakın verilirdi.

Derbilerde şimdiye kadar böyle bir oran hiç görülmedi.

TARAFTARLAR ŞAŞIRDI
Derbi mücadelesine verilen bu oranların arasındaki fark, taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Taraftarlar tarafından 'Beşiktaş ile dalga mı geçiyorlar' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
1
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
2
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
7
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Eski damadına kurşun yağdırdı
﻿Eski damadına kurşun yağdırdı
﻿Eski damadına kurşun yağdırdı
﻿Juventus'un yıldızı Kean: Zaniolo hatalarından ders çıkartmalı
﻿Juventus'un yıldızı Kean: Zaniolo hatalarından ders çıkartmalı
﻿Juventus'un yıldızı Kean: Zaniolo hatalarından ders çıkartmalı
﻿Meksika'da uçak kazası. Uçağın düşme anı görüntülendi
﻿Meksika'da uçak kazası. Uçağın düşme anı görüntülendi
﻿Meksika'da uçak kazası. Uçağın düşme anı görüntülendi
﻿Patlayan soba evi ateş topuna çevirdi
﻿Patlayan soba evi ateş topuna çevirdi
﻿Patlayan soba evi ateş topuna çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.