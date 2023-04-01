Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia

Milliyet gazetesinin usta yazarı Cemal Ersen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek olan Halil Umut Meler'le ilgili önemli bir uyarıda bulunurken, bir de iddia ortaya çıktı.

Ersen, "Meler’e çok yükleniyorsunuz" başlıklı yazısında sezonun kalan önemli maçlarında yine onun görevlendirileceğini ileri sürdü.

"Cüneyt Çakır Türk hakemliğinin son 15 yılına damga vurmuştu. Gelmiş geçmiş tüm Merkez Hakem Kurulları en zor görevlerde Çakır’a dört elle sarılırdı" diyen Ersen, yazısına şöyle devam etti:

"Hakemliği bıraktıktan sonra gözler veliahtına çevrilmişti. 7 FIFA kokartlı hakem arasında Halil Umut Meler performansı, duruşu ve herkese kabul ettirdiği saygınlığı ile ön plana çıktı. Dolayısıyla bu sezonun kurtarıcısı oldu. En kritik maçlarda hep o vardı. Yarın Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde yine o var. Talihsizlik yaşamazsa, sezonun kalan bölümünde tüm önemli karşılaşmalarda yine o olacak.

Çok mu normal? Elbette hayır. Üst düzey diğer hakemlerinizi bu tarz maçlarda kullanamıyorsanız, ortaya çıkan tablo Türk hakemliğinin ayıbıdır.

Dijital hakem atanması “masalına” kimse inanmıyor. Ama Halil hocaya da yazık değil mi? “Acaba ne zaman patlayacak” diye bekleyenler olduğunu biliyorum. Yolun açık, şansın bol olsun sevgili Meler."