Beşiktaş'ın kalesinde 'Güneş' açtı

Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası uzun süre sahalardan ayrı kalan tecrübeli file bekçisi, bu sezon da Valerien Ismael döneminde forma giyememişti.

Şenol Güneş'in gelmesiyle beraber kaleyi devralan 33 yaşındaki file bekçisi, her geçen hafta performansını geliştirdi ve takımın tartışmasız 1 numarası oldu. Ligde son oynanan Adana Demirspor maçında da kritik galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı. Adana Demirspor önünde 3 önemli kurtarışa imza atan Mert, takımının 3 puana ulaşmasına yardımcı oldu.

Fanatik'in haberine göre geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep deplasmanında da Maxim'in frikiğini çıkararak yenilgiyi önleyen milli kaleci, camianın desteğini kazanmış durumda. Ayaklarına da çok hakim olduğu için geriden topla çıkabilen deneyimli eldiven adeta bir libero gibi attığı paslarla takımının oyununu da yönlendiriyor.

Bu özelliğiyle de takım arkadaşlarına ve teknik heyete güven veriyor. Tecrübeli kaleci ayrıca Beşiktaş taraftarlarının da saygı ve sevgi gösterdiği isimlerin başında geliyor. Mert Günok bu sezon Şenol Güneş'le beraber 4 resmi maçta forma giydi, kalesinde 5 gol gördü ve 360 dakika sahada kaldı.