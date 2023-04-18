Şenol Güneş Trabzonspor maçı sonrası iki oyuncunun biletini kesti

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'nın, sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Şenol Güneş Trabzonspor maçı sonrası iki oyuncunun biletini kesti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig'de Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına başladı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah-beyazlı takımda Jackson Muleka ve Kevin N'Koudou ile sezon sonunda yolların ayrılacağı kaydedildi.

Trabzonspor maçında maçı kurtarmak adına oyuna 68. dakikada dahil olan iki isim, maç içinde katkı sağlayamadı.

Haberin devamında, Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Süper Lig'de kalan haftalarda Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'ya şans vermeyeceği belirtildi.

N'KOUDOU KESİN OLARAK GİDECEK
Sözleşmesi sezon sonundan bitecek Kevin N'Koudou'yla kesin olarak yolların ayrılacağı kaydedilirken Jackson Muleka'ya gelecek tekliflerin de değerlendirileceği ifade edildi.

Diğer taraftan Muleka'nın forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak da gönderilmesine sıcak bakıldığı ifade edildi.

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