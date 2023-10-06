Şenol Güneş istifa etti. Çebi de pes etti. Olağanüstü kongre kararı

Dün Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'da geçen habere göre; teknik direktör Şenol Güneş istifa kararını yönetime bildirdi.

Yönetimin de olağanüstü kongre kararı aldığı belirtildi.

MAÇTAN SONRA 4 SAAT TOPLANTI YAPILMIŞTI

Dün gece Beşiktaş taraftarı, maçın bitmesine rağmen yaklaşık 1.5 saat stadı terk etmeyerek prostestolarını sürdürmüştü.

Beşiktaş Yönetim Kurulu ise maçtan sonra Şenol Güneş'in de dahil olduğu yaklaşık 4 saat süren bir toplantı yapmış, herhangi bir açıklama yapılmadan stadı terk etmişlerdi.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI

Bir açıklama daha paylaşan siyah-beyazlılar, ''Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.'' notunu düştü.