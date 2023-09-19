Şenol Güneş kararını verdi

Trabzonspor yenilgisi sonrası Brugge maçına gözlerin çevrildiği Beşiktaş'ta Şenol Güneş kadroda değişikliğe gidiyor.

Şenol Güneş kararını verdi

Trabzonspor'a 3-0 kaybeden Siyah-Beyazlılar'da moraller bozuk. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde elde edilen 24 maçlık kazanma serisi sona eren Kara Kartal'da alınan farklı mağlubiyetin ardından gözler, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'le perşembe günü oynanacak müsabakaya çevrildi.

Dev maçın etkilerini bir an önce geride bırakmak için yoğun çaba sarf eden Şenol Güneş, Belçika'da oynanacak karşılaşma öncesinde 11'de değişime gitmeye hazırlanıyor. Başarılı teknik adamın, Konferans Ligi D Grubu'ndaki açılış maçı öncesinde kadroda en az 3 dokunuş yapması bekleniyor.
SAVUNMA DEĞİŞİYOR
Güneş'in; ilk operasyonu savunma hattında yapması planlanıyor. Trabzonspor karşılaşmasında Omar Colley'in stoper hattındaki partneri Necip Uysal'ın yerine Brugge mücadelesinde hafif sakatlığını atlatan Daniel Amartey'in sahaya çıkacağı düşünülüyor. Fanatik'in haberine göre stoper olarak görev yaptığı maçlarda elinden gelenin en iyisini ortaya koysa da Avrupa'da yabancı sınırlamasının olmaması sebebiyle Necip, Brugge karşısına kulübede başlayacak. Savunmanın solunda da değişiklik bekleniyor... Bordo-Mavililer'in karşısına sol bekte başlayan Onur Bulut da 11'deki yerini kaybedecek. Artur Masuaku, Brugge sınavında sol bekteki yerini alacak.
CENK SOL KANADA
Trabzonspor karşısındaki hücum hattı beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar da ilk 11'deki yerine geri dönecek. Milli maçlar sonrasında çocuğunun sağlık sorunu sebebiyle soluğu Fransa'da alan ve 2 idman kaçırması sebebiyle Trabzonspor mücadelesine ikinci yarıda dahil olan Kamerunlu oyuncu, Brugge karşısında Kara Kartal'ın en önemli hücum silahı olacak. Aboubakar'ın dönüşüyle birlikte Cenk Tosun'un sol kanada geçmesi ve Ante Rebic'in de kulübeye dönmesi planlanıyor.

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