Şenol Güneş ne söyledi Beşiktaş Azerbaycan'da ne yaptı. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş- Yeniçağ

Doğrusu Neftçi Bakü'yü fazla tanımıyordum. Ama Beşiktaş'a denk bir rakip olamayacağına inanıyordum.

Maçtan önce Şenol Güneş'in konuşmasını dinlerken tereddüte düştüm. Hoca rakibin gücünden bahsetti. İyi ve pahalı transferler yaptıklarını söyledi. "Avrupa kupalarında iyi maçlar oynadılar. Bu sene Neftçi Bakü'nün daha iddialı olacağı görüntüsü var" diye de ekleyince kendimden şüphe ettim. "Demek ki ben de hiçbir şey bilmiyorum. Anlaşılan işi zor Beşiktaş'ın" dedim.

Ama maç başlayınca haklılığım ortaya çıktı. Çünkü Neftçi Bakü Beşiktaş'ın dengi bir takım değildi; bu hemen belli oldu. Peki Şenol Güneş neden bunları söylemişti? Sanırım rakibe "Sizi ciddiya alıyoruz" diye mesaj vermek istemişti.

Neyse... Ben daha önce de söyledim. Yine tekrar edeyim. "Beşiktaş neden transfer yapmıyor? Fenerbahçe ile Galatasaray dünyaları alırken neden bu kadar pasif kalıyor" diye bağıran çağıranlara bir kez daha söyliyeyim. Tamam Neftçi Bakü maçı belki ölçü olmaz ama... Şunları tek tek belirteyim:

- Beşiktaş'ın kadrosu zaten iyiydi. Geçen sezon Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yaptığı çıkışı hatırlayın. Yenmediği takım kalmadı. Bu takımın taraftarın istediği şekilde transfere ihtiyacı yok ki.

- Neftçi maçında bir kez daha gözümüze soktular yeteneklerini. Aboubakar gibi bir golcü hangi takımda var?

- Salih yeni transfer gibi. "Merkez orta saha da merkez orta sana" diyenler Neftçi maçını bir kez daha izlesin. Araya paslarını gördünüz mü? İlk golde Aboubakar'a asist yaptı, ikinci golün temelini attı. İleride bu işleri yaparken, hemen ardından defanstan top çıkarmasını da hatırlayın. Hoca Salih'i neden aldı oyundan anlayamadım.

- Amir gerçekten bir ekip amiri. Defansın ortasına kadar geliyor, oyun kuruyor. Atakların çoğunun ondan başlamasını izlediniz değil mi?

- Muleka formda. Defansın ortasındaki Amertey-Colley ikilisini beğendim.

- Hatırlatırım. Bu takıma daha Ghezzal katılacak. Rebic oynayacak. 77. dakikada Salih'in yerine Rebic ilk kez girdi. Siyan beyazlı pardon kırmızı formayı giydi. (Beşiktaş rakibi de siyah beyaz olduğu için sanırım kırmızı formayla çıktı sahaya)

Demir Ege ve Semih de girdi.

- Diyeceğim o ki bu Beşiktaş zaten ligde şampiyonluğa oynar. Eğer yönetimin almak üzere olduğu futbolcular da alınırsa en büyük favori olur.

Maça gelirsek.

14. dakikada Salih Uçan'ın sihirbazvari pasını alan Aboubakar ceza sahası yayı şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok dar alanda inanılmaz bir aşırtmayla topu ağlara yolladı.

23. dakikada siyah-beyazlılar (Pardon kırmızılılar) skoru 2-0 yaptı.

Yine sahnede Salih Uçan vardı. Mükemmel pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.

Bana göre maçın en iyisi Salih bunu bir de golle taçlandırdı. 61'de yapılan pas hatası sonrasında araya giren Salih, golünü attı: 0-3.

79'da Neftçi Bakü Beşiktaş defansının rehavetinden golü attı ve durumu 1-3 yaptı ama.

Atı alan Üsküdar'ı zaten geçmişti. Daha ikinci maç var ama. Bana göre Beşiktaş turu geçti bile.