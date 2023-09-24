Şenol Güneş takımın yarısını değiştirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konferans Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasına göre Kayserispor maçında kadroda 6 değişiklik yaptı.

KAYNAK: AA
Şenol Güneş takımın yarısını değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmaya; Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Ante Rebic, Milot Rashica, Daniel Amartey, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Rosier, Amartey, Demir Ege, Gedson Fernandes, Rashica ve Muleka'yı yedeğe çekti.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ilk 11'de Onur, Colley, Salih, Chamberlain, Ghezzal ve Cenk'i tercih etti.

Güneş, müsabakadan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Gedson Fernandes'in hafif bir sakatlığının bulunduğunu söyledi.

Kayserispor müsabakasında rotasyona giden Şenol Güneş, Club Brugge karşısında da son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yapmıştı.

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