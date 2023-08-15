Şenol Güneş Talisca iddialarına noktayı koydu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş Talisca iddialarına noktayı koydu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, ismi gündeme gelen Anderson Talisca için açıklama yaptı.

Şenol Güneş açıklamasında; "Talisca konusunda benim söylediğimde yanlışlık yok. 'Talisca sizi özledim' dedi. Ben de o zaman gel dedim. Ancak istekler ve gerçekler başka. Bildiğim kadarıyla yönetimimiz başvurdu. Onlar da vermeyi düşünmüyor ama yarın ne olur bilemeyiz tabi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Şenol Güneş daha önce Talisca için; "Talisca'yla ben de konuştum. O da gelmek istediğini ve özlediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi" sözlerini sarfetmesinin ardından Brezilyalı yıldızdan yalanlama gelmişti.

Talisca "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" demişti.

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