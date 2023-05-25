Şenol Güneş'e cezayı kim verdirdi? Mehmet Büyükekşi'ye kim ceza verecek?

Türkiye tarihinin en kötü federasyon başkanı.

Kadrolaşma hastası.

Geçenlerde Trabzonspor'un efsanesi Lemi Çelik'in yazdığı gibi; topu görse bomba diye karakola götürebilecek adamlarını yüksek maaşlarla etkili mevkilere atadı.

Kısa süre oldu başkanlığa geleli ama Türk futbolunu paramparça etti.

Maçlardaki hakem rezaletlerini görüyorsunuz.

MHK ikide bir değişti. Ama rezillikler bitmedi.

Dünyanın en çok sevilen spor branşı olan futboldan Türkiye'yi nefret edecek hale getirdi.

Deprem felaketinden sonra aldığı kararlar futbolda deprem etkisi yarattı.

Kimin hangi hafta maçı var, kim hükmen galip, kim ne yaptı; belli değil.

Bu taşı bu kuyuya kim attı?

Kimse çıkaramıyor! Nedir bu Mehmet Büyükekşi!

Bir de şimdi tekrar başkan seçilmek için kulüplere yazı yollamış, destek istiyor.

Lig bitti bitecek!

Ama tartışmalar bitmiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi taaa ne zaman demişti. Gaziantep FK ve Hatayspor'la oynanan maçlarla ilgili alınan kararın yanlış olduğunu, düzeltilmesi gerektiğini söylemişti.

Dinletemedi.

Beşiktaş şimdi ligin tescil edilmemesini isteyeceğini de duyurdu. Gerekirse UEFA'ya gidecek.

Rezilliğimizi dünya bilecek yani.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından sonra söyledi. Dedi ki;

"Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var?' Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak.

Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."

Haksız mı?

Haklı.

Şimdi TFF'nin PFDK'sı Şenol Güneş'e ceza vermiş.

Hani şu siyasetten emir alan PFDK.

Bunu da AK Partili bir isim açık açık sosyal medya hesabından açıklamıştı. Samet Akaydın'la ilgili PFDK üyesine özelden mesaj attığını açıkca çekinmeden belirtmişti.

İnsanın aklına ister istemez geliyor.

Şenol Güneş emrini kim verdi acaba?

Ben de merak ediyorum. Türk futbolunu bu hale getiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye kim ne ceza verecek acaba?

Büyükekşi haziran ayında da başkan seçilirse Türk futbolunu kimse kurtaramaz.

Yazıklar olsun diyorum da başka bir şey demiyorum.