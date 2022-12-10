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  • Beşiktaş'tan Rosier açıklaması. Şenol Güneş'in antrenmana almadığı iddia edilmişti

Beşiktaş'tan Rosier açıklaması. Şenol Güneş'in antrenmana almadığı iddia edilmişti

Beşiktaş'ın Antalya kampında bugün yaptığı antrenmana Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan ve Valentin Rosier katılmadı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 20:13
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Şenol Güneş'in antrenmana almadığı iddia edilmişti. Beşiktaş'tan Rosier açıklaması

Beşiktaş'tan Rosier açıklaması. Şenol Güneş'in antrenmana almadığı iddia edilmişti
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Rosier'in katılmaması üzerine teknik direktör Şenol Güneş'in kendisini antrenmana almadığı ve gönderilmesini istediği ileri sürülmüştü.

Beşiktaş'tan 3 futbolcu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır. Futbol A Takımımızın Antalya’da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan’da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır."

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