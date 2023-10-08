Şenol Güneş'in istifasına ağlayan Beşiktaşlı taraftar

Şenol Güneş'in istifa etmesi üzerine Beşiktaşlı bir taraftarın "Bu değildi. İstifa etmesi gereken kişi değildi ya. Ahmet Nur Çebi gidecekti ya, Şenol Güneş değil ya" diyerek ağladığı video sosyal medyada gündem oldu.