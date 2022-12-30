Şenol Güneş'ten bomba itiraf

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Orta sahada bu hafta yaptığı değişikliğe değinen Güneş, "Bireysel eleştiri, oyuncuya da bana da yapılır. Oynayanlar iyi oynamasa ben de eleştirileceğim. Bu tür konular Necip-Atiba üzerinden konuşuluyor. Atiba kısa sürede girdi ama çok katkı yaptı. Josef uzun zaman sakattı. Bugün ne vereceği belli değildi. Salih'te ağrı vardı. Bu tür oyunculara ihtiyacımız var. Redmond sağda daha çok şey beklediğim oyuncu. Olmadığında o da hayal kırıklığı oluyor. Necip kendisini sevdiğim için oynatayım dediğim bir oyuncu değil. Sakat oyuncular döndükçe takım daha da rahatlayacak. Devreye kadar böyle gideceğiz. Devrede oyuncu ya da biz memnun değilsek değerlendireceğiz. Kasımpaşa maçından sonra üst üste üç maç deplasmanda oynayacağız. Araya kadar bütün maçları kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Oyuncularının zaman zaman istediklerini yapamadığını anlatan Güneş, "Bazen geriden uzun toplar atıp dönen topları almak istedik. Her maçı alamadıktan sonra oyun kuramazsanız. Rakibimiz de aynı şeyleri yaptı. Ortada pasta hatalarımız var. Bunu hala düzeltemedik. Bu şekilde kendi kendimize yoruluyoruz. Orta gelecek, vuruş iyi olacak. Masuaku daha iyi attığı için kornerlere attırıyoruz. Daha çok çalışacağız. Teknikleri kötü değil bazen bulundukları durum hataya sebep oluyor. Bazen antrenmanda yaptıklarını maçta yapamıyorlar." ifadelerini kullandı.