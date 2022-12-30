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  • 'Şenol diye birini aramış olabilir' Şenol Güneş'ten flaş Ozan Tufan açıklaması

'Şenol diye birini aramış olabilir' Şenol Güneş'ten flaş Ozan Tufan açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hull City'de oynayan Ozan Tufan'ı transfer edecekleri iddiasıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:33
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Şenol Güneş'ten flaş Ozan Tufan açıklaması. 'Şenol diye birini aramış olabilir'

'Şenol diye birini aramış olabilir' Şenol Güneş'ten flaş Ozan Tufan açıklaması
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Güneş, Ozan Tufan'ın kendisini aradığı haberlerine "Ozan Tufan beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ozan’ı beğeniyorum" yorumunu yaptı. 

Kayserisporlu Onur Bulut'la ilgili de konuşan Güneş, "Onur Bulut’u söyledim bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygıdeğer oyuncular. Kimi alırsın kimi almazsın konusu sadece benim işim değil. Şu an öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

 

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