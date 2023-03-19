﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli maç arasının ardından Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Güneş, şunları söyledi:

"Derbiye daha çok var. 14 oyuncu milli takımlara gidecek. Çarşamba günü idmanlara başlayacağız. Giden oyuncuların ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi, bazı maçların ertelenmesi dengeleri bozdu. Bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. Onları yapamayacağız gibi gözüküyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz."

Güneş, bazı oyuncularını da şöyle değerlendirdi:

"Orta sahadaki oyuncuların yeteneklerine inanıyorum. Aboubakar'ın yükselen grafiği var. Cenk çalışıyor. Muleka gelirse daha iyi olacak. Takım olmaya döndük. Geçen maçta da kazanmayı hak etmedik kimse diyemez. Kazanırken göze hoş gelen oyun da oynamalıyız."