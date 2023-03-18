Şenol Güneş'ten ülkeyi yönetenlere: Sevgiyi kirletmeyin güveni kaybetmeyin

Şenol Güneş sözlerine Çanakkale Zaferini kutlayarak başlarken, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bugün varsak onlar sayesinde varız" ifadelerini kullandı.

İşte Güneş'in açıklamaları:

Çanakkale Zaferini anarken zor günler yaşıyoruz. Savaşların olmadığı, emperyalist güçlerin hakim olmadığı dönemlerde de güçlü olmalıyız. Deprem, sel, terör... Bir sürü konu yaşıyoruz. Yönetenler de halkımıza bilgi verip, birliği sağlamalı. Sevgiyi kirletmeyin, güveni kaybetmeyin.

İYİ HİZMET YAPARSANIZ İYİ ANILIRSINIZ

İyi izler bırakmak lazım, iyi şeyler söylemek lazım. Kötü şeyler önce size, sonra da etrafınıza mikrop saçar. Dedikodu yapmak yerine dürüst olup, sabırlı olup beklemekte fayda var. İyi hizmetler yaparsanız iyi anılırsınız.

ATATÜRK MESAJI

18 Mart Çanakkale zaferi kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bugün varsak onlar sayesinde varız.

Ghezzal, Beşiktaş'a çok değerler katmış bir futbolcu. Bugün hem durumunu görmek, hem de katkı yapacağına inandığımız için 11'de. Yeteneği, oyun zekası. Tüm oyuncular bizim oyuncularımız. Önemli olan maçın başı ve sonundaki kadro değil. Birlikteliğimiz.